شكرا لقرائتكم خبر عن الثاني على الجمهورية فى الثانوية العامة: أسرتي سبب نجاحي بعد توفيق ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الطالب إسلام الدويل التاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي علوم، أن هناك عدة عوامل ساعدته في تحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن عدد ساعات المذاكرة التي كان يقوم بها لا تتجاوز الخمس ساعات يوميا.

وأكد الطالب صاحب المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي علوم قائلا: " المناهج ليست صعبة، ولكنها تحتاج إلي تركيز دائم من الطلاب" مشيرا إلي أن الأمر سيكون أكثر جدوى إذا قام الطالب بالاهتمام بالفهم أكثر من الحفظ.

وأضاف: " اهدي نجاحي هذا لاسرتي، هم سبب هذا الإنجاز بعد توفيق الله عز وجل" .

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.