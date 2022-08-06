شكرا لقرائتكم خبر عن الثاني مكرر علمي علوم: كنت نايم وصاحبي صحاني بلغني وفكرته بيشتغلني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الفرحة في منزل الطالب عمر السيد داوود الثاني مكرر علمي علوم في الثانوية العامة بمجموع 401 درجة فور علمهم بتفوق الطالب في المرحلة الثانوية.

وقال الطالب عمر داود لـ الخليج 365 أنه كان نائما وقت اعلان الدكتور طارق شوقي وزير التعليم العالي النتيجة وفوجئ باتصالات كثيرة من زميله فقام بالرد عليه وابلغه زميله بانه الثاني مكرر علمي علوم على الجمهورية، مؤكدا أنه ظن بأن زميله يداعبه ولكن تأكد من صدق كلامه.

وأوضح أن أسرته استقبلت الخبر بفرحة وسعادة كبيرة خاصة والدته التي ظلت تبكي من الفرحة وعمت الفرحة ارجاء المنزل وتلقي التهاني من الاقارب والأحباب.

وأشار إلى أنه لم يكن بتوقع أنه يكون من الأوائل وكان يتوقع فقط أن يحصل على مجموع عالي خاصة في ظل صعوبة الامتحانات ، مبينا أنه كان يذاكر 6 ساعات يومياً وكانت فترات المذاكرة متفاوته

أوضح الطالب أن لديه 2 اشقاء الاكبر بكلية الطب والاوسط بكلية الصيدلة وهو سوف يلتحق بكلية الطب.

وأعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.





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طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.