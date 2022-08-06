شكرا لقرائتكم خبر عن الرابعة مكرر أدبي بالدقهلية: فخورة بتتويجي ضمن أوائل الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الطالبة سوسن رانى سراج الدين محمد، الحاصلة على المركز الرابع مكرر على الجمهورية بالثانوية العامة شعبة أدبي بمجموع 382 درجة، عن سعادتها وفخرها بتفوقها وتتويجها ضمن أوائل الثانوية العامة، قائلة: عرفت النتيجة من بابا، الخبر كان مفاجأة، ومكنتش متوقعة إني أكون من الأوائل".

وأشارت إلى أن تفوقها كان نتيجة لاجتهادها واهتمامها بدروسها طوال العام الدراسي، مشيرة إلى أنها كانت تنظم وقتها وتذاكر ما يقرب من خمس ساعات يوميا لتتمكن من التفوق واجتياز العام الدراسي بأعلى الدرجات.

وأوضحت أن والداها كانا سببا أساسيًا في نجاحها، فكانا يشجعانها دوما على التفوق لتكون ضمن الأوائل وتحقق حلمها في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، مؤكدة على أنها صبرت واجتهدت وجنت ثمار مجهودها خلال العام الدراسى.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.