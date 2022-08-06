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شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة بمدارس المتفوقين والحالات الخاصة (أسماء) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفى الشعبة الأدبية %68.38.
مدارس المتفوقين
أسامة محمد سعد فتحى محارم (الإسكندرية ) 663.78
عمر مختار جابر صقر (المنوفية ) 650.60
مدارس المتفوقين
مكفوفو الجمهورية
ناريمان أحمد صالح فرج (الإسكندرية )طلاب الدمج
أنس إبراهيم محمد أنس مرسى الشرقية (407)
أحمد عبدالحميد جاد على سليم كفر الشيخ (396)
كيرلس سامح حسنى فخرى (القاهرة ) 368.50
الطلاب المكفوفين
وكان أوائل الثانوية العامة علمى رياضة
1 – عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد ( الشرقية ) 407
2 – مريم حسن عبدالمنعم عويس ( الجيزة ) 406
3 – أحمد سامى محمود السيد الغربية 405
3 – محمد عاطف عبدالموجود الشيمى ( الغربية ) 405 الثالث مكرر
4 – مارك ناجح ملاك بانوب (المنيا ) 404
4 – محمود مجدى السيد جعفر (المنوفية ) 404 (الرابع مكرر )
4 – محمود نعمان عبدالمجيد الفيل ( البحيرة ) 404 (الرابع مكرر )
4 – مروان أحمد سمير محمد على الشلقامى (القاهرة ) 404
4 – ندى محمود عبدالمولى عبدالحميد ( الجيزة ) 404