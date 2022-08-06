شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة بمدارس المتفوقين والحالات الخاصة (أسماء) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفى الشعبة الأدبية %68.38.

مدارس المتفوقين

أسامة محمد سعد فتحى محارم (الإسكندرية ) 663.78

عمر مختار جابر صقر (المنوفية ) 650.60



مدارس المتفوقين

أوائل الحالات الخاصة

مكفوفو الجمهورية

ناريمان أحمد صالح فرج (الإسكندرية )

طلاب الدمج

أنس إبراهيم محمد أنس مرسى الشرقية (407)

أحمد عبدالحميد جاد على سليم كفر الشيخ (396)

كيرلس سامح حسنى فخرى (القاهرة ) 368.50



الطلاب المكفوفين

وكان أوائل الثانوية العامة علمى رياضة

1 – عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد ( الشرقية ) 407

2 – مريم حسن عبدالمنعم عويس ( الجيزة ) 406

3 – أحمد سامى محمود السيد الغربية 405

3 – محمد عاطف عبدالموجود الشيمى ( الغربية ) 405 الثالث مكرر

4 – مارك ناجح ملاك بانوب (المنيا ) 404

4 – محمود مجدى السيد جعفر (المنوفية ) 404 (الرابع مكرر )

4 – محمود نعمان عبدالمجيد الفيل ( البحيرة ) 404 (الرابع مكرر )

4 – مروان أحمد سمير محمد على الشلقامى (القاهرة ) 404

4 – ندى محمود عبدالمولى عبدالحميد ( الجيزة ) 404