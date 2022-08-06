شكرا لقرائتكم خبر عن الأول ثانوية عامة علمى رياضة: مفاجأة غير متوقعة والدى كان مسافر رجع من الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرحة عارمة بمنزل الطالب عمر شريف عبد المنعم عبد الحميد الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بين أوائل الشعبة العلمية، فى الثانوية العامة علمى رياضة، الطالب بمدرسة الشهيد العقيد أركان حرب محمد فاروق عبد القادر سليم الثانوية بنين بمجموع 407 درجة.

"كنت متوقع أحصل على مجموع لكن ولم توقع أن يكون من أوائل".. بهذه الكلمات غير المرتبة أعرب الطالب" عمر شريف عبد المنعم" الأول على الجمهورية علمى رياضى، أنه متفوق دراسيا من الطفولة وكان يذاكر دروسه باستمرار وكان متوقع حصوله على مجموع عالى لكن لم يتوقع أن يكون ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.

وقال المهندس " شريف عبد المنعم" مقيم بكفر صقر بالشرقية،والد الطالب أنه كان مسافر إلى عمله بمحافظة القاهرة، وفور علمه بحصول نجله على درجات متفوقة ووضع اسمه ضمن أوائل الثانوية العامة، عاد من الطريق وكان قد أوشك على الوصول لمحافظة القاهرة، وذلك لحرصه على مشاركة نجله هذة الأجواء.

وأوضح: أنه متفوق منذ الصغر، ولديه نجلتين " سلمى" بالثانوية العامة، و"سما" بالابتدائية، وأن نجله يرغب فى الالتحاق بكلية خاصة بالبرمجيات وعلوم الكمبيوتر.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا