شكرا لقرائتكم خبر عن السادس أدبى بالإسكندرية: لم أتوقع أن أكون من الأوائل وأمنيتى الالتحاق بكلية الألسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" شعرت بسعادة كبيرة جدا لذلك،وربنا عوضنى خير ،خاصة وإنى كنت لا أراجع إجاباتى بعد كل إمتحان و النتيجة كانت مفاجأة بالنسبة لى "

وحول ساعات المذاكرة خلال العام الدراسى قالت :" الامر كان نسبى لم أكن أحدد ساعات معينة للمذاكرة ولكنى كنت أبذل ما بوسعى لإستذكار دروسى "

وحول أمنيتها فى المستقبل قالت "أتمنى أن ألتحق بكلية الآلسن ،فهى أمنيتى وهدفى الذى وضعتة أمامة منذ بداية إلتحاقى بالتعليم الثانوى ،وأتمنى موافقة أهلى على إغترابى والدراسة فى الكلية التى إخترتها لنفسى"

و قدمت نصيحة لكل طالب فى الثانوية العامة،أنه لاداعى للرهبة النفسية التى قد تؤثر على مستوى الإستذكار و النجاح ،وأنها تمكنت من كسر الرهبه النفسية والضغوط النفسية للثانوية العامة من خلال مساعدة والدتها التى تعمل مدرسة ،وأشقائها الآكبر منها الذين تمكنوا من عبور الثانوية العامة بنجاح

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.



