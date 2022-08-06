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شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة علمى رياضة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022، %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.
الإنفوجراف التالي يستعرض أوائل الثانوية العامة علمى رياضة:
أوائل الشعبة العلمية رياضة
1 – عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد ( الشرقية ) 407
2 – مريم حسن عبدالمنعم عويس ( الجيزة ) 406
3 – أحمد سامى محمود السيد الغربية 405
3 – محمد عاطف عبدالموجود الشيمى ( الغربية ) 405 الثالث مكرر
4 – مارك ناجح ملاك بانوب (المنيا ) 404
4 – محمود مجدى السيد جعفر (المنوفية ) 404 (الرابع مكرر )
4 – محمود نعمان عبدالمجيد الفيل ( البحيرة ) 404 (الرابع مكرر )
4 – مروان أحمد سمير محمد على الشلقامى (القاهرة ) 404
4 – ندى محمود عبدالمولى عبدالحميد ( الجيزة ) 404
واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.