شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة علمى رياضة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022، %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

الإنفوجراف التالي يستعرض أوائل الثانوية العامة علمى رياضة:



أوائل الشعبة العلمية رياضة

1 – عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد ( الشرقية ) 407

2 – مريم حسن عبدالمنعم عويس ( الجيزة ) 406

3 – أحمد سامى محمود السيد الغربية 405

3 – محمد عاطف عبدالموجود الشيمى ( الغربية ) 405 الثالث مكرر

4 – مارك ناجح ملاك بانوب (المنيا ) 404

4 – محمود مجدى السيد جعفر (المنوفية ) 404 (الرابع مكرر )

4 – محمود نعمان عبدالمجيد الفيل ( البحيرة ) 404 (الرابع مكرر )

4 – مروان أحمد سمير محمد على الشلقامى (القاهرة ) 404

4 – ندى محمود عبدالمولى عبدالحميد ( الجيزة ) 404

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.