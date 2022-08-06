شكرا لقرائتكم خبر عن الرابع على الجمهورية فى الثانوية العامة: سأحقق حلمي بالالتحاق بكلية الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الطالب كيرلس نسيم عازر، بمدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الثانوية المشتركة في الالومنيوم، بنجع حمادي، الرابع الجمهورية نتائج الثانوية العامة، في شعبه علمي علوم بمجموع 399.

قال كيرلس، في تصريح لليوم السابع، إن النجاح نتيجة مجهوده علي مدار العام في الثانوية العامة، وسيحقق الحلم الذي تمناه وهو الالتحاق بكلية الطب.

وأوضح كيرلس نسيم، أن المذاكرة كانت الأولوية له بالإضافة إلي ممارسة الرياضة وتقسيم وقته علي مدار اليوم، لافتا أنه لم يحدد وقت للمذاكرة ولكنه بنجز المطلوب.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.