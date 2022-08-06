شكرا لقرائتكم خبر عن الخامسة أدبى بسوهاج: سألتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكنت بذاكر 18 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بسملة محروس رشاد الطالبة الحاصلة على المركز الخامس قسم ادبى بمدرسة الثانوية بنات بسوهاج بمجموع 381 درجة، إنها تشعر بسعادة كبيرة غير مصدقة أنها من أوائل الجمهورية وأنه أسرتها لها فضل كبير فى التفوق وكانوا يوفرون لها كل الإمكانيات المتاحة وسبل الراحة داخل المنزل حاصة والدها والذى يعمل استاذا بكلية العلوم جامعة سوهاج.

وأضافت أنها سوف تلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مشيرة إلى أنها كانت تذاكر 18 ساعة يوميا وكانت تحصل على دروس فى أغلب المواد وانها من الاوائل دائما فى المرحلتين الابتدائية والاعدادية وتشكر أسرتها على تشجيعها دائما لها مشيرة الى انها علمت بالنتيجة من الوزارة .

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.