شكرا لقرائتكم خبر عن والد الأول علمى رياضيات: لم نتوقع وسجدت لله شكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف عبد المنعم عبد الحميد والد الطالب عمر الذى حصل على المركز الأول جمهورية فى الثانوية العامة القسم العلمى شعبة الرياضيات إنه استمع الى مؤتمر وزير التعليم وتفاجأ باسم نجله الأول على الجمهورية فسجد لله شكرا

وأضاف لـ " الخليج 365"، أن عمر نجله دائما متفوق فى كل مراحل التعليم وخاصة فى المواد الرياضية وأنه هو الذى اختار دخول قسم الرياضيات بمحض إرادته لأنه يعشق الرياضيات ورغم أن والدته طبيبة وانا مهندس إلا أننا تركناه يختار ما يحب حتى يتفوق والحمد لله تفوق وحصد المركز الأول جمهورية بفضل الله.

وعن طوح عمىدر وأسرته فى الالتحاق بالكليات التى يحبها عمر قال والده أن عمر يهوى كل المواد الحسابية وباذن الله يلتحق بكليات يدرس فيها " الكمبيوتر ساينس "

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.



