شكرا لقرائتكم خبر عن والد الثانية على الثانوية: مريم سجدت أول ما عرفت النتيجة وربنا عوض تعبنا خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسن عبد المنعم عويس والد الطالبة مريم حسن عبد المنعم عويس، الثانية على الثانوية العامة شعبة علمى رياضة، من محافظة الجيزة، عن سعادته بإعلان ابنته ضمن أوائل الثانوية العامة، قائلا: "مش عارف أقول إيه، ده من فضل الله عز وجل، ولم نكن نتوقع ذلك، ولكن الحمد لله مريم اجتهدت وربنا مش بيضيع تعب حد". وأضاف والد الثانية على الثانوية العامة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلا : أول ما عرفت النتيجة حضنتها ومريم بكت وسجدت شكراً لله والحمد لله ربنا عوضنا خير بعد فترة الضغط العصبى اللى مرينا بيها".

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365"..

حصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.