شكرا لقرائتكم خبر عن الأول على الثانوية العامة: سر تفوقى علاقتى بربنا ثم أخى الأكبر ودعمه لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الطالب لؤى أحمد فوزى من أوائل الثانوية العامة علمى علوم من قرية بوق مدرسة الثانوية القوصية بنين عن سعادته بتفوقه.

وقال لؤى أحمد فوزى إن كرم ربنا علىّ كبير أن أكون من أوائل الشهادة الثانوية العامة وحلم لم أتوقعه، ولكن فضل ربنا كبير وعلاقتي بربنا هو سر تفوقى ودعم أخى الأكبر وهو دكتور بكلية الطب جامعة أسيوط وتوجيهاته لى بكل الخطوات فى المذاكرة فكان دعم كامل منه عن أمنيتى أن أكون دكتور شاطر أساعد بلدى مصر.

وأضاف لؤى، أن أهم شيء تنظيم الوقت والنوم ومراجعة المواد باستمرار والاعتماد على الله فى كل شئ هو سر التفوق والنجاح.

وعن أسرتى المتواضعة مكونه من 8 أفراد الوالد مدرس والوالدة مدرسة واخى الاكبر دكتور بكلية الطب جامعة أسيوط وباقى افراد الاسرة فى مراحل التعليم والحمد لله على نعمه وكرمه لى ان اكون من أوائل الثانوية العامة بقدم الشكر لكى من قدم لى الدعم ولو بكلمة.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.