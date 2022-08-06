أوائل الثانوية العامة شعبة علمى رياضة (بالأسماء)

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

أوائل الثانوية العامة علمى رياضة

1 – عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد ( الشرقية ) 407

2 – مريم حسن عبدالمنعم عويس ( الجيزة ) 406

3 – أحمد سامى محمود السيد الغربية 405

3 – محمد عاطف عبدالموجود الشيمى ( الغربية ) 405 الثالث مكرر

4 – مارك ناجح ملاك بانوب (المنيا ) 404

4 – محمود مجدى السيد جعفر (المنوفية ) 404 (الرابع مكرر )

4 – محمود نعمان عبدالمجيد الفيل ( البحيرة ) 404 (الرابع مكرر )

4 – مروان أحمد سمير محمد على الشلقامى (القاهرة ) 404

4 – ندى محمود عبدالمولى عبدالحميد ( الجيزة ) 404

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365"..

حصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.