شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، وأن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38

أوائل الثانوية العامة علمى علوم

1 - ملك عبد الفتاح محمود الشبشيرى "المنوفية" - مدرسة تلا الثانوية الجديدة بنات - المجموع 402

2 - إسلام فتحى فتحى إبراهيم الدويل "دمياط" - مدرسة الشهيد ماهر رخا الثانوية - المجموع 401

2 - عمر السيد محمود عبد القادر داود "الغربية" - مدرسة قطور الثانوية المشتركة - المجموع 401

2 - محمد أشرف كمال خليل عبد الله "الشرقية" - مدرسة الزقازيق الثانوية بنين - المجموع 401

3 - أميرة خالد صلاح عمر "الغربية" - المجموع 400

3 - محمد أيمن نصر متولى السيد البرقى "الدقهلية" - المجموع 400

4- أحمد هشام بدوى على "كفر الشيخ" - المجموع 399

4- إسلام إبراهيم عبد الرؤوف محمد الهادى "الإسماعيلية" - المجموع 399

4 - خالد محمد عوض عبد الرؤوف "البحيرة" - المجموع 399

4 - شهد مجدى فهمى محمد على "الشرقية" - المجموع 399

4- - كيرلس خالد برتنة شنودة "سوهاج" - المجموع 399

4- كيرلس نسيم عازر خليل "قنا" - المجموع 399

4- لؤى أحمد فوزى عبد الحافظ "أسيوط" المجموع 399

4- يوسف محمود السيد أبو سريع نور "القليوبية" المجموع 399



أوائل علمى علوم

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.