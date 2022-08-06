شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس بديل للبلاستيك من قشر البيض قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الدولة تمنح حوافز لاستثمارات إنتاج أكياس البلاستيك القابلة للتحلل وتدعم حوالى 3500 مصنع أخرى تقوم بإنتاج الأكياس التي تستخدم مرة واحدة، واتباع المواصفات للمصانع، للإنتاج بالشكل الصحيح لـ"الكيس"، وتم توقيع عقد مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء أول مصنع لإنتاج هذه الأكياس من قشر البيض.

وأوضحت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدولة تسعى لتوفير أكياس قابلة للتحلل، حيث إن الكيس البلاستيك الذي يتم استخدامه حاليًا لا يتحلل إلا بعد 400 سنة، موضحة أنه تم اتخاذ 4 إجراءات مهمة لوضع سعر على كيس البلاستيك، يتراوح بين جنيه أو نصف جنيه، وإضافة تحذيرات لمنع تداول الأكياس البلاستيك.

وأكدت وزيرة البيئة أن القانون حذر من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، وتضمنت المادة 27 من القانون تحذيرا من استخدام الكيس البلاستيك، مشيرة إلى أنه يوجد لدينا 3500 مصنع تحاول توفيق أوضاعها للاستفادة من حوافز إنتاج نظيف، والحوافز أيضا تضم الاستثمارات الجديدة لإنشاء مصانع لإنتاج أكياس بلاستيك قابلة للتحلل.