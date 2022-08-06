التعليم: فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية بعد 48 ساعة على موقع الوزارة

يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر ع يتم الاطلاع على صورة البابل شيت ، بالإضافة إلى نموذج الإجابة .

الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- بعد قبول طلب التظلم:

تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة وبدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بتموذج الملاحظات.

تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

التقدم بطلب التظلم بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة ولمدة 10 أيام.

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة بعد 48 ساعة من خلال موقع الوزارة لمدة 10 أيام.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365"..

حصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.