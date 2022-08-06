شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة، حيث أكد أن أوائل الثانوية العامة بالشعبة الأدبية وصل إلى 11 طالبا، ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم أسماء الأوائل.



أوائل الشعبة الأدبية

وفى شعبة علمى علوم، أوضح الوزير، أن التفوق ملحوظ للأولاد والطالبة الأولى ملك عبدالفتاح من المنوفية.



أوائل علمى علوم

وفى شعبة علمى رياضة، جاء الأول عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد من الشرقية.