أمطار وأتربة وحرارة.. تفاصيل طقس الساعات القادمة وخريطة بالمناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وتوقعات سقوط الأمطار اليوم السبت.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم، إنه تستمر فرص تكون السحب قد يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب البلاد (حلايب وشلاتين والمجرى الملاحي).

كما تصل إلى المدن الجنوبية المطلة على ساحل البحر الأحمر (مرسى علم والقصير) ومناطق متفرقة من جنوب سيناء وقد يصاحب ذلك أتربة ورمال مثارة.

كما يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا معتدل رطب ليلا.