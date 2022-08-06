متابعة مناسيب ومحطات رصد.. ننشر استعدادات الري لموسم الفيضان الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت وزارة الموارد المائية والري، الاستعدادات الخاصة باستقبال فيضان نهر النيل للعام الجديد، حيث عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عددًا من الاجتماعات على مدار الأسبوعين الماضيين، مع مختلف القطاعات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال موسم الفيضان.

وقال المهندس محمد غانم المتحدث باسم بوزارة الموارد المائية والري، إن التجهيزات تم الاستعداد لها من خلال متابعة مناسيب المياه وحساب كمية الأمطار، بناء على التقارير الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، وتطابقها مع تقرير محطات الرصد بقطاع مياه النيل بالتنسيق بين مصر والسودان للتعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة لحجم الفيضان، وطريقة توزيع المياه بعد مرورها من بحيرة السد العالي.

وأضاف غانم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأسبوع المقبل يبدأ وصول الفيضان بكميات كبيرة تتزايد وفقًا لحجم معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وتابع: "من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي منتصف أغسطس بداية السنة المائية"، لافتًا إلى الإجراءات؛ لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

وأشار إلى رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزتها؛ لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ؛ لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في 18 يوليو الماضي، منشآت السد العالي، وخزان أسوان ومفيض خزان أسوان؛ للاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالي وخزان أسوان لاستبقال الفيضان الجديد.