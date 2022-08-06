"اشتريت هوا بمالي وشقايا".. إيمي تاتو تُطالب قناة الشمس بـ"الشرط الجزائي" بعد إلغاء التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

طالبت الإنفلونسر إيمي تاتو، بالشرط الجزائي الخاص بتعاقدها مع قناة الشمس، بسبب إلغاء برنامجها التي كانت بصدد تصويره، إلا أن القناة أعلنت إلغاءه.

وقالت "تاتو" عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "كنت اشتريت هوا ومضيت عقده وهطلع أتكلم عن الجمال مع دكاترة تجميل وأسنان ونحت وأغذية وغيرهم في كل ما يخص الست".

وتابعت: "أنا اشتريت هوا بمالي الخاص وشقايا، لأني جبتها من تحت الصفر، ومكنش فيه صفر أطلع عليه، وفيه ناس مولودة في بؤها معلقة دهب وده نصيب، لكن أنا معنديش واسطة ولا ورث ولا حاجة".

واستطردت: "القناة متستاهلش إسمي يتحط معاهم، وعاوزه شرط الجزائي وده حقي بالقانون، وهما مرفضوش ولكن خافوا من تعليقات الناس، لأني مش خريجة إعلام".

وكانت قناة الشمس الفضائية، قد أوضحت حقيقة ما أثير حول إنتاج القناة لبرنامج مختص بالتجميل يضم مجموعة من الخبراء والمختصين بالتجميل من مشاهير السوشيال ميديا، وفي سبيل تحقيق ذلك بدأت القناة فعليًّا بالإتفاق مع ضيوف ومذيعين لتقديم هذا المحتوى، على أن تستكمل كافة الإجراءات بتوفير التصاريح اللازمة من كافة الجهات المسؤولة قبل ظهور البرنامج فعليًّا على شاشتها، وبالفعل لم يتم إذاعة أي محتوى خاص بالبرنامج على شاشة القناة أو منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت القناة في بيان لها، مساء الأربعاء الماضي: خلال تلك الفترة تابعت إدارة قناة الشمس باهتمام ردود الفعل لدى رواد السوشيال ميديا والتي ظهر خلالها تحفظاتهم على فكرة البرنامج ومحتواه مما استدعى قيام إدارة القناة بالاستجابة وإلغاء البرنامج قبل ظهوره، بما يتناسب مع احتياجات المشاهدين ورغباتهم التي نكن لها كل احترام و تقدير؛ وبما يتوافق مع مواثيق الشرف المهنية والإعلامية.

وأكدت احترامها وتقديرها للمجلس الأعلي للإعلام ونقابة الإعلاميين لحرصهما الدائم على ضبط المنظومة الإعلامية والحفاظ على الذوق العام.

وجددت التزامها بكافة المواثيق والأكواد الإعلامية التي أصدرتها هذه الجهات المحترمة، مؤكدةً حرصها على دعم الشباب والكوادر الإعلامية لإتاحة الفرصة وكافة وسائل الدعم لهم، حتى يتسنى لهم الانخراط في سوق العمل الإعلامي والمساهمة في إيصال الرسائل الإعلامية الهادفة التي من شأنها تحقيق الوعي المجتمعي.