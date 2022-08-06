ناقد رياضي: مجلات الأندية وقنواتها أفسدت الأجواء بين الجماهير.. "عدم وجودها أفضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال أيمن أبو عايد، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، إنَّ مجلات الأندية وقنواتها لم تضف أي شيء جديد للرياضة أو كرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أنها كانت أحد أسباب زيادة الاحتقان والفتنة ما بين الجماهير، وعدم وجودها أفضل لتهدئة الرأي العام والابتعاد عن الإثارة والاحتقان الذي يحدث حاليًّا.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "منذ أن خرج علينا التنافس عبر وسائل الإعلام مثل الصحف والقنوات وصفحات التواصل الاجتماعي، زادت حالة التعصب والاحتقان والتناحر ما بين الجماهير وأفقدنا شيء جميل، كنا نسعد به في الكرة المصرية أنَّ الأسرة كان بها الأهلاوي والزملكاوي".

وتابع: "لكن أصبحنا الآن نتقاتل لدرجة أنه لم تعد الأسرة من الأب والأم والأبناء يستمعتون بمشاهدة المباراة للأهلي والزمالك معًا، ولكن كل منهم يبتعد عن الآخر لمشاهدة المباراة، خاصة أنه لم يعد هناك أحد يتحمل أن يشاهد المباراة في حضور الطرف الآخر، وما بالنا بالجمهور عندما يتلق أسلوب تحريضي، فلا نلوم الجمهور عندما يشتبك مع بعضه البعض أو عندما يتلاسن أو ينفجر، مع وجود حرب شوارع بين الكتائب الإلكترونية للطرفين".

وطالب الناقد الرياضي الجهات المسئولة عن الإعلام، بالتدخل وتراقب وتحد من ذلك، عن طريق اتخاذ قرارات رادعة وحاسمة.