الأزهر يدين اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وقتل المدنيين الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وقتله المدنيين الفلسطينيين وإصابة العشرات منهم واستهداف أطفالهم ونسائهم، مستنكرا هذا الصمت العالمي غير المعقول وغير المقبول، والذي يمنح قوات الاحتلال تشجيعا لا أخلاقيا ولا حضاريا لمواصلة انتهاكاته في حق الإنسان والإنسانية، واعتداءاته المتكررة في حق إخواننا الفلسطينيين الأبرياء.

وأكد الأزهر - في بيان اليوم - أن ما تمارسه قوات الاحتلال في حق الفلسطينيين من انتهاك لحقوق الإنسان، واستهداف المدنيين الآمنين ومنازلهم، واغتصاب أراضيهم وممتلكاتهم، وتوسع في بناء المستوطنات، وتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدن الفلسطينية- هو نقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي والإنسانية، وسجل إجرامي متجدد يضاف إلى سجلاتها السوداء، مشددًا على ضرورة اتحاد العرب والمسلمين لمساندة الفلسطينيين ودعم قضيتهم وقضيتنا العادلة ونضالهم المشروع.

ويتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الشهداء والشعب الفلسطيني، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء فلسطين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أسرهم ويرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء والعافية.