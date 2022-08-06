شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة القاهرة انفوجراف عن إنجازات 8 سنوات قضت على المناطق العشوائية بالقاهرة، حيث انتهت محافظة القاهرة من إزالة عدة مناطق عشوائية كانت تمثل خطورة على قاطنيها، كما وفرت المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة وحدات بديلة مجهزة ومفروشة بالكامل بمجتمعات حضارية جديدة مكتملة الخدمات توفر حياة كريمة لسكانها.

ومن بين المناطق التى تم إخلائها خلال الفترة الماضية "منطقة عزبة الصفيح بروض الفرج، وحكر السكاكينى بالشرابية، مناطق شمال وجنوب الحرفيين الدويقة والرزاز بمنشأة ناصر، مثلث ماسبيرو ببولاق، عرب اليسار ومحيط بحيرة عين الصيرة بالخليفة، ومساكن الطيبى وتل العقارب بالسيدة زينب، كوم غراب والسحلية واسطبل عنتر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود والجيارة بمصر القديمة، أجزاء من عزبة خير الله بدار السلام، ومحجر فوزى عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردى، وأبو رجيلة بالسلام و الجبخانة وعزبة العرب غرب مدينة نصر وعشوائيات بميدان السيدة عائشة بجوار مسجد المسبح، وترعة الطوارئ بالسلام وغيرها.