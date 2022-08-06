شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحول كارت عداد الكهرباء لـNFc .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه خطوات تحويل كارت شحن الرصيد بالعدادات مسبوقة الدفع إلى الكارت الذى يدعم خاصية NFc والتى تتميز بسهولة الشحن و متابعة الاستهلاك بشكل مستمر، وفيما يلي طرق شحن رصيد بعداد الكهرباء عن طريق ال NFC :

1-اولا يجب التأكد من أن الهاتف المحمول الخاص بك يدعم خاصية Nfc، هو تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء اللى انت تابع ليها.

2- أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والى من خلالها هيتم الشحن من خلال الموبايل

1ـــ shal gtpay

2ـــ my fawry

3ــ كهرباء خالص

3- إذا كان عداد الكهرباء جلوبال سيتم استخدام ابليكشن sahl gtpay وmy fawry و كهرباء خالص يتم استخدامهم لباقى انواع العدادات مسبوقة الدفع.

4- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:

أــ فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك .

ب ــ قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.

ج ــ في حالة اختيار prepaid هيظهرلك "لو عايز تشحن" قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

هـ - حدد المبلغ المطلوب للشحن.

و- اختار الدفع عبر الفيزا.

ع- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

ط - وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت