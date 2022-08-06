شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الخليج 365 برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال موقع الخليج 365، فور انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي المقرر صباح اليوم السبت.



نتيجة الثانوية العامة 2022 نتيجة الثانوية العامة 2022 وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022، في العاشرة صباح اليوم السبت من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 " وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.