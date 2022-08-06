شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب 5 معلومات عن طائر الكيوى المهدد بالانقراض.. لا يطير ويمشى ببطء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الطيور واحدة من أكثر الأنواع انتشارا، ولها أهميةً في النظام البيئي والسلسلة الغذائية، حيث يصل عددها يصل عددها الى 18 ألف نوع في العالم، كثير منها معرضا لخطر الانقراض، هناك أنواع عديدة من الحيوانات والطيور معرضة للانقراض، من بينها طائر الكيوي، و الكاكابو، والبومة الثلجية، والقراز، وكوندور كاليفورنيا، والببغاء الرمادي الإفريقي، وأبو منجل الأصلع، حيث يتكون النظام الأيكولوجي للغابات من أشكال متعددة للنباتات والحيوانات.

خلال هذا التقرير سيتم رصد معلومات عن صفات وطبيعة طائر الكيوى وموطنه وأسباب تعرضه للانقراض

1. وهناك عدد من الأسباب التي تهدد الطيور بالانقراض ، منها التطور الصناعي، والقضاء على موائلها الخاصة بها، والصيد الجائر الامر الذى قد يعرض السلالات النادرة للقضاء عليها ومنع تكاثرها.

2. طائر الكيوى من أهم أنواع الطيور المهددة بالانقراض، ومن مواصفات هذا الطائر صغر حجمه وانه لا يطير، رغم أنه يمتلك أرجلًا طويلةً نسبيًا وقوية، تساعده على الجري السريع.

3. من المعروف عن طائر الكيوى أنه يعيش في نيوزيلندا، ويكون حجمه قريب من حجم الدجاجة، و يغطي جسده الريش الناعم المنسدل، كما أنه من أصغر أنواع النعام الحية حجما.

4. طائر الكيوى من الطيور القليلة جدا التي تضع بيضة واحدة كبيرة جدًا بالنسبة لحجمه.

5. تعد بيضة طائر الكيوى هي البيضة الأكبر نسبيا في حجم البيض وسط الطيور كلها في العالم، هذا الطائر بعكس طبيعة كل الطيور فحين تضع الأنثى البيضة لا ترقد عليها ولكن الذكر هو من يرقد على البيض لمدة 80 يومًا.

6. طائر الكيوى، يوجد منه خمس أنواع، وجميعها يتأثر سلبيا من عمليات إزالة الغابات تاريخيًا.