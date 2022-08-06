هند تطلب خلع زوجها: دفع 10 جنيه مصاريف الولادة في المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "هند م."، (29 سنة)، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها: "يوم الولادة زوجي أعطاني 10 جنيه مصاريف المستشفى".

وقالت هند في دعواها، إنها تزوجت منذ سنة وثلاث أشهر من "أحمد م."، (34 سنة) مندوب مبيعات، مشيرة إلى أنها اكتشفت طمعه بعد الزواج واستغلاله لها رغم أنه يكتسب مالا كثيرا إلا أنه لم ينفق على البيت ويستغل والدتها الأرملة، "كل شهر يطلب منها إيجار الشقة ويقول لها صاحب الشقة هيطردنا ووالدتي بتدفع حفاظا علي".

أضافت الزوجة: "زوجي بيعود من عمله كل يوم على منزل والدتي لكي يأكل عندها ويأخذ منها أكل لي وهو يستحوذ على حق أخواتي الأيتام، وقررت الإنفصال ولكن فوجئت بوجود حمل فتراجعت واعتقدت بأنه سوف يتغير من نفسة وهيتحمل المسئولية عندما يكون أبا.

تابعت الزوجة: عند متابعة الحمل الطبيب أخبرنا أنه بسبب حالتي الصحية الولادة ستكون قيصرية ووقتها قلت لزوجي يجهز مصاريف الولادة والمستشفى ويوم الولادة زوجي أعطاني 10جنيهات مصاريف الولادة فتركته وذهبت المستشفى وجاء بعد الولادة طلبت منه دفع حساب المستشفى فقال: "البركة في حماتي".

استكملت هند: خرجت من المستشفى على منزل والدتي، وطلبت الطلاق ولكن زوجي كان يأتي بحجة أن يرى المولودة ليأكل ورافض تطليقي وبعد ما فاض بي الكيل قمت بطرده وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 812 لسنة 2022 ومازالت الدعوى منظورة.