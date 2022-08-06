"شعبة الدواجن": توقعات بارتفاع أسعار الكيلو وبيض المائدة.. تعرف على السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار الأعلاف ارتفاعًا جديدًا في الأسواق لجميع أنواعها، حيث ارتفعت الأسعار في السوق بمقدار يصل إلى 200 جنيه في الطن، ثم ارتفعت الخميس لتسجل زيادة 250 جنيهًا، ما فتح باب التوقعات لزيادة أسعار الدواجن والبيض مجددًا.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل جنوني، مضيفًا أن السبب وراء ذلك، ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ما أدى إلى ارتفع السعر من 10 و400 جنيه للطن إلى 12 ألف و200 جنيه بفارق 1600 جنيه دفعة واحدة، موضحًا أن الأسعار ستستمر في الارتفاع، ما سيتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.

وأكد السيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه يجب السيطرة من قبل الجهات الرقابة على زيادات أسعار العلف غير المبررة، حيث ارتفع سعر العلف بنحو 1600 جنيه، وطن الذرة بنحو 1800، خلال 72 ساعة ماضية، لحساب تجار تحقق ملايين على حساب الدولة والمربين والمستهلكين، موضحًا أن الزيادة قد تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات في سعر كيلو الدواجن.