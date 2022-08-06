الشأن المحلي والغارات الجوية الإسرائيلية على غزة يتصدران اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة.

ففي (أخبار اليوم).. وتحت عنوان (بتوجيهات رئاسية.. مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً).. نقلت الصحيفة بيان وزير المالية محمد معيط، الذي قال خلاله، إن الموازنة العامة للدولة العام المالي الحالي قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأضاف الوزير أن موازنة العام المالي الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ بما يُمكِّننا من تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ويُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التي أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا، على نحو انعكس في زيادة أسعار السلع والخدمات؛ خاصة مع استمرار اختلال ميزان العرض والطلب؛ نتيجة لشدة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الكبير في تكاليف الشحن.

وحول نتيجة الثانوية العامة.. ذكرت صحيفة (الأهرام)- تحت عنوان (وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة ويعلن اليوم التفاصيل والإحصائيات)- أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى اعتمد، أمس، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021ــ2022.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ستعلن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، اليوم، في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الفيسبوك.

وأشارت إلى أن المعلومات تشير إلى اكتساح الطالبات المراكز الأولى في الشعبة الأدبية، والطلاب المراكز الأولى بعلمي علوم، والأول من قطاع القاهرة، كما تؤكد المعلومات ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي.

على صعيد آخر.. وتحت عنوان ("إعلامي الوزراء": 3.6 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من 2022).. ذكرت (الأهرام) أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقريراً تضمن "إنفوجرافات" تسلط الضوء على قناة السويس كأهم شريان ملاحي يربط حركة التجارة بين الشرق والغرب، ونجاحها في تحقيق إيرادات قياسية ومشروعات عملاقة مع توفير خدمات جديدة ومتطورة وحوافز تسويقية، ولم يتأثر سلباً بالأزمات الدولية العاصفة، وقارن التقرير بين النصفين الأولين من العامين الحالي والماضي.

وأضافت الصحيفة أن التقرير أبرز استمرار تحسن أداء قناة السويس برغم الأزمة الأوكرانية، وقارن التقرير بين النصفين الأولين من العامين الحالي والماضي، حيث بلغت حصيلة الإيرادات التي حققتها القناة 3.6 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار، بنسبة زيادة 20%.

وأشارت إلى أن أعداد السفن العابرة لقناة السويس ارتفعت إلى 11101، مقابل 9763 بزيادة 13.7%، فضلاً عن بلوغ إجمالي الحمولات الصافية للسفن العابرة للقناة 656.6 مليون طن، مقابل 610.1 مليون بارتفاع 7.6%.

وعالميا.. ذكرت صحيفة (الجمهورية)- تحت عنوان (غزة.. "تحت القصف")- أن الجيش الإسرائيلي شن، أمس، سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة، وأسفرت الغارات عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد تيسير الجعبري، فضلا عن إصابة 19 آخرين، في تصعيد إسرائيلي خطير.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إنه تم استهداف شقة سكنية في برج فلسطني في حي الرمال وسط غزة وسيارة في حي الشجاعية شرق غزة.

وأضافت الصحيفة أن لقطات مصورة أظهرت تعرض مبنى سكنى في مدينة غزة للضرر، وتحدثت مصادر فلسطينية عن سقوط خسائر بشرية.

كما نقلت (الجمهورية) عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إفادتها بأن الدبابات الإسرائيلية قصفت شرق بلدة بيت الهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسطه، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال أطلق اسم "الفجر الصادق" على العملية العسكرية التي تستهدف مواقع حركة الجهاد في قطاع غزة وطلب من مستوطني غلاف غزة البقاء قرب الملاجئ، كما أعلن عن "وضع خاص" للجبهة الداخلية في إسرائيل.