حدث ليلاً| وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة.. وتفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

غرق مركب والبحث عن 3 جثث في نهر النيل.. ومحافظ أسوان يكشف التفاصيل

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تضامن المحافظة الكامل مع أسر 3 من الشباب تعرضوا للغرق نتيجة تعرض مركب صيد صغير كانوا يستقلونه للغرق أمام قرية غرب سهيل الثلاثاء الماضي.

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بالاسماء والمناصب.. تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

اعتمد اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الجمعة، حركة تنقلات قطاع المباحث.

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وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة.. والإعلان صباح غدٍ

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

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بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات فور استلام الطلاب شهادات الثانوية

يترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2022، ويتساءل الطلاب موعد انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، ومن المتوقع أن يكون انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق لن يكون قبل الانتهاء من تسجيل الطلاب الرغبات لاختبارات القدرات والمقرر له يوم 11 أغسطس الجاري بعد قرار وزير التعليم العالي، بمد التقديم لاختبارات القدرات حتى هذا التاريخ.

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أسامة الأزهري: صيام يوم عاشوراء من أفضل الأعمال المستحبة

قال الدكتور أسامة الأزهري إن "يوم عاشوراء" من الأيام المهمة التى يجب على المسلم أن يستغلها جيدا في العبادات.

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التعليم العالي: فريق دولي بقيادة مصرية ينجح في تحديد زمن الأحداث الجيولوجية بدقة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نجاح فريق دولي بقيادة مصرية في إيجاد طريقة مُبتكرة تعد الأكثر دقة في تحديد زمن الأحداث الجيولوجية المهمة؛ مما يساعد على فهم خصائص الوشاح، وفهم التغيرات المناخية القديمة، وتحديد العلاقة بين خزانات البراكين المُختلفة بدقة عالية، ومعرفة الوقت اللازم والظروف المُلائمة لتكوين الكثير من الخامات المعدنية.

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جهاد عودة.. نجم التحليل السياسي الذي مات وحيدًا

صدمة كبيرة أصابت الوسط الأكاديمي والعلمي، مساء اليوم، بعد اكتشاف وفاة الدكتور عودة أستاذ العلوم السياسيّة بجامعة حلوان، في شقته بمنطقة المقطم وحيدًا منذ الأربعاء الماضي.

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نتيجة الثانوية العامة 2022.. ننشر رابط الاستعلام بعد اعتماد الوزير

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022.

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ضخ دماء جديدة.. مدير أمن الدقهلية يعتمد حركة التنقلات الداخلية

اعتمد اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية التي أجريت لمأموري المراكز والأقسام الشرطية، وكذلك رؤساء فروع البحث الجنائي والأقسام ووحدات المباحث التي أجرها اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية.

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العدوان على غزة.. الاحتلال يقتل والمقاومة ترد

بدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جديدا على قطاع غزة، بعدما استهدف طيران الاحتلال القطاع بصواريخ تسببت في استشهاد عدد من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي ومواطنين وإصابة العشرات، وردت المقاومة الفلسطينية بعشرات الصواريخ على مدن الاحتلال المتواجدة في غلاف قطاع غزة وتل أبيب.

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المقاومة بغزة تقصف تل أبيب وعدّة مدن محتلة بعشرات الصواريخ

تواصل المقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة التصدي للعدوان الصهيوني الغاشم الذي بدأه الاحتلال عصر اليوم الجمعة، والذي أدّى لارتقاء عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

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زيلينسكي يطالب بفرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية

طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية في أعقاب قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية.

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