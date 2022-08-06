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"غرامة 10% وقيمة الاشتراك مُضاعفة".. شروط عضوية نقابة المعلمين للمدارس الخاصة

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القاهرة - سامية سيد -  

 

1-  الأوراق المطلوبة لبطاقة العضوية:

 

-       صورة بطاقة الرقم القومى "سارية".

 

-       أصل الايصالات سداد فرق السن.

 

-       صورة إيصالات الانقطاعات والإجازات وبيان بها.

 

-       صحيفة أحوال كمبيوتر معتمدة من الإدارة التعليمية.

 

-       فى حالة الانقطاع مطلوب شهادة تحركات من الجوازات.

 

-       مفردات مرتب معتمدة من الإدارة التعليمية.

 

 

 

2-  شروط الإلتحاق بعضوية النقابة للمدارس الخاصة:

 

-       ختم الاستمارة بخاتم جهة العمل، والإدارة التعليمية "التعليم الخاص".

 

-       ختم الاستمارة بخاتم اللجنة النقابية والنقابة الفرعية.

 

-       صورة طبق الأصل من عقد المدرسة مختوم من التعليم الخاص.

 

-       صورة من المؤهل الدراسى.

 

-       صورة بطاقة الرقم القومى "سارية".

 

-       يحسب فارق السن من تاريخ المؤهل بحد أقصى 25 سنة.

 

-       قيمة السنة 135 جنيه، وتحسب الشهور سنة كاملة.

 

-       قيمة رسم العقد 54 جنيه، والانقطاع عن السداد أكثر من 4 سنوات تُحسب المدة مضاعفة + غرامة 10% +108 جنيه إعادة رسم القيد.

 

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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