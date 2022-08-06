شكرا لقرائتكم خبر عن "غرامة 10% وقيمة الاشتراك مُضاعفة".. شروط عضوية نقابة المعلمين للمدارس الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- الأوراق المطلوبة لبطاقة العضوية:

- صورة بطاقة الرقم القومى "سارية".

- أصل الايصالات سداد فرق السن.

- صورة إيصالات الانقطاعات والإجازات وبيان بها.

- صحيفة أحوال كمبيوتر معتمدة من الإدارة التعليمية.

- فى حالة الانقطاع مطلوب شهادة تحركات من الجوازات.

- مفردات مرتب معتمدة من الإدارة التعليمية.

2- شروط الإلتحاق بعضوية النقابة للمدارس الخاصة:

- ختم الاستمارة بخاتم جهة العمل، والإدارة التعليمية "التعليم الخاص".

- ختم الاستمارة بخاتم اللجنة النقابية والنقابة الفرعية.

- صورة طبق الأصل من عقد المدرسة مختوم من التعليم الخاص.

- صورة من المؤهل الدراسى.

- صورة بطاقة الرقم القومى "سارية".

- يحسب فارق السن من تاريخ المؤهل بحد أقصى 25 سنة.

- قيمة السنة 135 جنيه، وتحسب الشهور سنة كاملة.

- قيمة رسم العقد 54 جنيه، والانقطاع عن السداد أكثر من 4 سنوات تُحسب المدة مضاعفة + غرامة 10% +108 جنيه إعادة رسم القيد.