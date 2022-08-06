اليوم.. ثاني جلسات محاكمة متهم بقضية "مذبحة الريف الأوروبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10 ونص، اليوم السبت، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بارتكاب "مذبحة الريف الأوروبي" بتهمة قتل مزارع وابنتيه وحفيديه.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وأرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم.