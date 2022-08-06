الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الشهر العقاري.. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 40 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري.

وتنص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشان الشهر العقاري على: استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون، يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم الإنسان توفى.