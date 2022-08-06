اليوم.. نظر محاكمة المتهم بقتل تاجر داخل محله بسبب الثأر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل تاجر داخل محله.

وأدلى المتهم بقتل تاجر داخل محله في منطقة الزيتون، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، وقال المتهم إنه نظرا لوجود خصومة ثأرية بين المتهم والمجني عليه بين العائلتين، قرر الانتقام منه وقتله.

وأضاف المتهم أنه سافر من الصعيد إلى القاهرة، بعدما اشترى سلاح ناري لقتل المجني عليه، واستعان المتهم بصديقه لمراقبة المكان وتسهيل عملية هروبة عقب تنفيذ العملية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله في منطقة الزيتون بسبب الثأر وشخص آخر.

كان أحمد سامح، مدير نيابة الزيتون، بإشراف المستشار طارق كروم المحامي العام، أمر بسرعة ضبط وإحضار عامل متهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله بسبب الثأر.

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى بمقتل تاجر على يد عامل رميا بالرصاص، وفر هاربا بعدما أطلق النار في الهواء ، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة جثة المجني عليه وتبين إصابته بطلق ناري في يده وجسمه، لتأمر النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه وضبط وإحضار المتهم.