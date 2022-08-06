شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق جامعة الأزهر 2022.. ننشر الشروط الخاصة بكليات البنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب طلاب الثانوية الأزهرية الناجحون من الدور الأول للعام الدراسى 2022، فتح باب تسجيل الرغبات للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسى 2022-2023، وفيما يلى الشروط الخاصة بكليات البنين:

1- يشترط للقبول بكلية الدعوة بالقاهرة اجتياز الطالب بنجاح اختبار القبول (مع سداد الرسوم المقررة للاختبار).

2- يشترط للقبول بكليات التربية بنين بالقاهرة وتفهنا الأشراف (دقهلية) وأسيوط اجتياز الطالب بنجاح اختبار القبول الذي يعقد بالكلية (مع سداد الرسوم المقررة للاختبار)، وذلك لشُعب (التخصص العام - الخدمة الاجتماعية - المكتبات والمعلومات وتكنولوچيا التعليم- التربية الخاصة - شعبة التعليم الاساسي الحلقة الاولي بكلية التربية بنين بالقاهرة فقط).

3- يشترط للقبول بكلية القرآن الكريم بطنطا اجتياز الطالب بنجاح اختبار القبول (مع سداد الرسوم المقررة للاختبار).

4- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة وشعبة التربية الفنية (رسم) بكلية التربية (بنين) بالقاهرة:

(أ) يشترط لقبول الطلاب بكلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة اجتيازهم بنجاح الاختبارات الرياضية واللياقة الصحية والشخصية التى تجرى لهم، وذلك بالإضافة إلى الاختبارات الخاصة للتحقق من استعدادهم إلى مهنة التدريس والذى يعقد بمقر الكلية ومن يرسب أو يتخلف منهم فى هذه الاختبارات يعاد ترشيحة فى كلية أخرى عن طريق مكتب التنسيق، ووفقا لرغبات الطالب وطبقا للحد الأدنى المقرر للقبول بكليات الجامعة (مع سداد الرسوم المقررة للاختبار).

(ب) يشترط لقبول الطلاب بشعبة التربية الفنية (رسم) بكلية التربية بنين القاهرة اجتيازهم بنجاح الاختبارات التى تعقدها الكلية، وذلك بالاضافة إلى الاختبارت الأخرى للتحقق من استعدادهم لمهنة التدريس والذى يعقد بمقر الكلية ومن يرسب أو يتخلف منهم فى هذا الاختبار يعاد ترشيحه فى كلية أخرى عن طريق مكتب التنسيق، ووفقا لرغبات الطالب وطبقا للحد الأدنى المقرر للقبول بكليات الجامعة (مع سداد الرسوم المقررة للاختبار).

5- في حالة عدم استكمال العدد المقرر قبوله بشعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية بكلية اللغات والترجمة من الطلاب الدارسين للغة الفرنسية بامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية بسبب قلة عددهم يستوفي العدد المطلوب من الطلاب الدارسين للغة الإنجليزية بامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية المستوفين لشروط القبول بها وهو الحصول علي نسبة 70% في درجة اللغة الإنجليزية بامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية.

6- الطلاب الدارسون للغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى بالشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمى لا يقبلون بالكليات العملية.

7- تحتسب درجة النجاح فى مادة المستوى الخاص إن وجدت ضمن درجات مجموع الطالب بالشهادة الثانوية الأزهرية.

8- يتم قبول الطلاب في الكليات التي تقبل كل من قسمي (الأدبي والعلمي) وفقًا لرغباتهم ومجموع درجاتهم والشروط الأخري (إن وجد) وينسق كل قسم علي حده (أي أن لكل كلية من تلك الكليات حدين أدني أحدهما للأدبي والآخر للعلمي).

9- الطلاب المكفوفون يقتصر قبولهم علي الكليات الآتية طبقًا للتوزيع الجغرافى:

- كليات اللغة العربية بالقاهرة والأقاليم (الشعبة العامة وشعبة التاريخ والحضارة).

- كليات الشريعة والقانون بالقاهرة والأقاليم (قسم الشريعة الإسلامية).

- كلية أصول الدين بالقاهرة.

- كليات أصول الدين والدعوة بالأقاليم (الزقازيق - طنطا - المنصورة - شبين الكوم - أسيوط).

- الدعوة الإسلامية.

- الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.

- كليات الدراسات الإسلامية والعربية (دمياط - كفر الشيخ - الشرقية - قنا).

- الدراسات الإسلامية بأسوان.

- شعبتي الدراسات الإسلامية واللغة العربية بكليات التربية بالقاهرة وتفهنا الأشراف – دقهلية وأسيوط.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة (اللغة الإنجليزية وآدابها).

- القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام.

ملحوظة

(أ) يشترط ألا يزيد عدد الطلاب المقبولين بكلية التجارة من القسم الأدبي عن نسبة 15% من عدد المقبولين بها من القسم العلمي.

(ب) يُقبل طلاب القسم العلمي بالكليات والشُعب التي يتم الترشيح لها من القسم الأدبي في حدود 25% (انتظام) من عدد المقبولين بها من القسم الأدبي (انتظام).