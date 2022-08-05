شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات فور استلام الطلاب شهادات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2022، ويتساءل الطلاب موعد انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق ، ومن المتوقع أن يكون انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق لن يكون قبل الانتهاء من تسجيل الطلاب الرغبات لاختبارات القدرات والمقرر له يوم 11 أغسطس الجارى بعد قرار وزير التعليم العالى بمد التقديم لاختبارات القدرات حتى هذا التاريخ.

ويتسلم مكتب التنسيق نتيجة الثانوية العامة ويتم عمل شرائح للمجموع ووضع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لجميع الشعب العلمية والأدبية وفقا لمجموع الثانوية العامة والطاقة الاستيعابية للكليات والجامعات.

ومن المتوقع أنه بعد حوالى 72 ساعة من إعلان النتيجة سيتم اعلان الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الأولى للتنسسق ، على أن تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق بعد الانتهاء من تسجيل الطلاب الرغبات لاختبارات القدرات وتستغرق المرحلة 5 أيام يستطيع الطالب خلالها تعديل رغباته ويتم ترشيح الطالب وفقا لآخر تعديل للرغبات على موقع التنسيق، وبعد التسجيل يتم حفظ الرغبات للطالب وبعدها يبدأ عملية ترشيح الطالب للكلية وفقا للمجموع الحاصل عليه.