ضبط 16 تاجر مخدرات حاولوا غسل 89 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال شهر يوليو لهذا العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (16 شخص "لعدد 9 منهم معلومات جنائية)؛ لقيامهم بارتكاب 5 قضايا بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وأفادت التحريات قيام المتهمين بالتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت تلك الممتلكات بمبلغ (89 مليون جنيه تقريباً).