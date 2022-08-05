حركة تنقلات الجيزة.. "مختار" رئيسا للجنوب و"إكرامي" لمدينة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الجمعة، حركة تنقلات قطاع المباحث.

شهدت الحركة تولي العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم، والعقيد محمد الصغير مفتشا لفرقة الغرب، والعقيد أحمد الوليلي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، والعقيد هشام بهجت مفتش مباحث الشرق، المقدم محمد الجوهري لمباحث منشأة القناطر، والعقيد محمد علي مفتش مباحث العياط والبدرشين، والمقدم محمد عبد الحي وحدة الحاسب الآلي والمقدم محمود الصيرفي رئيس قسم الأسلحة والذخيرة.

تضمنت الحركة تولي العميد محمد مختار منصب رئيس قطاع الجنوب، والعقيد أحمد الوليلي مفتشا لفرقة الطالبية والعمرانية، العقيد محمد ربيع مفتشا مباحث فرقة إمبابة والمنيرة، العقيد عمرو حجازي مفتشا لفرقة أول وثاني أكتوبر، العقيد أحمد نجم مفتشا لفرقة حدائق أكتوبر، العقيد مروان مشرف مفتشا لفرقة الشيخ زايد، العقيد مجدي موسى لفرقة الوراق وأوسيم.

الحركة شملت أيضًا تولي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مدينة الإنتاج الإعلامي، الرائد هاني عماد رئيسا لمباحث مركز كرداسة، المقدم محمد داوود رئيسا لمباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، والمقدم محمد سعيد رئيسا لمباحث بولاق الدكرور والرائد محمد مجدي رئيسا لمباحث قسم شرطة أول زايد.

وتولى الرائد كريم سمير رئيسا لمباحث قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، والمقدم مصطفى كمال رئيسا لمباحث قسم أول أكتوبر، والرائد هشام فتحي رئيسا لمباحث قسم الجيزة، والمقدم إسلام المهداوي رئيسا لمباحث قسم ثاني أكتوبر.

كما شملت الحركة تولي الرائد مصطفى رشوان رئيساً لمباحث مركز أبو النمرس، الرائد فريد معاذ لحدائق أكتوبر، والرائد محمد إدريس للمساعدات، والرائد أحمد ماهر رئيسا لمباحث العمرانية، الرائد عبد الباقي أمين رئيس مركز شرطة أوسيم وتصعيد الرائد أحمد الملطاوي رئيسا لمباحث العياط والرائد أحمد يسري رئيسا لمباحث أطفيح.