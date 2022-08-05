النيابة تحقق في العثور على جثة فتاة داخل سيارة بالهرم.. وتطلب التحريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في العثور على جثة فتاة داخل سيارة ملاكي بمنطقة الهرم.

كشفت مناظرة النيابة العامة، للجثة خلوها من أي إصابات ظاهرية، وجار تكثيف التحريات للتأكد من سبب الوفاة نتيجة تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، من عدمه.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل سيارة بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة فتاة داخل سيارة ملاكي، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والتوصل لهوية الفتاة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.