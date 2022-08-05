ضبط شخص لاتجاره في النقد الأجنبى بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية– محلية".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.