اتحاد العمال: توجيهات رئاسية بإنشاء أكبر مصنع للمنسوجات

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

رحب حسن شحاتة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن سعادته وجميع عمال مصر بالقرارات التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن النهوض بصناعة الغزل والنسيج وإنشاء أكبر مصنع عالمي للمنسوجات بمدينة المحلة الكبري.

وقال شحاتة - في بيان للاتحاد اليوم الجمعة- إن هذه القرارات تهدف لاستعادة المكانة المتميزة التي يتمتع بها القطن المصري عالميا، منوها بأن هذه التوجهات الرئاسية تأتي في إطار التوجه التنموي الشامل الذى تتخذه الدولة لإنجاز الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن إنشاء مدينة صناعية حديثة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى سوف تعتمد على الكفاءات والخبرات الفنية النادرة التي لا يوجد لها مثيل في الدول المنافسة لمصر، لافتا إلى أن هذه القلعة الصناعية سوف تفتح آفاقا جديدة للعمل وأن التنظيم النقابي العمالي سيشارك بفاعلية في إعداد وتنمية العمالة الماهرة التي تحتاجها هذه المصانع كثيفة العمالة.​