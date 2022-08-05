محافظ مطروح يتفقد جناح دار الكتب بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في معرض مرسى مطروح الأول للكتاب.

حيث يقام المعرض خلال الفترة من 4 إلى 13 أغسطس 2022، في منطقة الليدو بجوار مسجد العوام.

وافتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المعرض مساء أمس وأثنى على الإصدارات المتميزة لدار الكتب والوثائق، وقام فريق عمل الدار من موظفي إدارة التسويق والمعارض بإهدائه نسخة من كتاب "كنوز دار الكتب" و"ديوان ابن مطروح".

وتشارك دار الكتب والوثائق بعدد متميز من إصداراتها بنسبة خصم تصل إلى ٢٥% طوال فترة المعرض.

ومن أبرز العناوين فى جناح دار الكتب بالمعرض: كتاب "الأيام الحمراء" للشيخ عبد الوهاب النجار والذى يتناول يوميات ثورة 1919، وكتاب "العلاقات المصرية الإيرانية فى النصف الأول من القرن العشرين"، و"الدور الشعبى فى حرب أكتوبر 1973 فى الصحافة المصرية"، و"جماليات التراث المعمارى بالقاهرة والإسكندرية"، و"محمود سامى البارودى ودوره فى السياسة المصرية" و"تاريخ التجارة فى عصر الحرية الاقتصادية 1840 – 1914" و"أيام العرب فى الجاهلية"، ومن الإصدارات الحديثة: "الشيخ محمد مصطفى المراغى فى مرآة صحيفة الأهرام"، "البيان من القرآن الكريم"، التعدد الوظيفى للصيغة الصرفية فى القرآن الكريم"، "الوافى بحل الكافى فى علمى العروض والقوافي".