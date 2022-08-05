الطقس غدا السبت: شديد الحرارة والرطوبة.. و30% أمطار في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال خبراءالأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، طقسًا حار رطب، غدًا السبت، بينما يكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال النهار، وليلًا يصبح الطقس معتدل الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا على بقية الأنحاء.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة نهارًا، غدًا السبت؛ ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد عبر بيانها، بأن القاهرة الكبرى تُسجل 35 درجة مئوية، وتشهد مع الوجه البحري شبورة مائية خفيفة في الصباح، مع أجواء مشمسة، حيث يكون الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا، بجانب نشاط رياح أحيانًا في المساء.

ووفقًا لبيان الهيئة العامة، يسود وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، شبورة مائية خفيفة صباحًا مع غيوم جزئية ونشاط رياح أحيانًا، وتشهد طقس حار رطب نهارًا.

فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تشهد فرص أمطارًا خفيفة قد تكون رعدية أحيًانا، على حلايب وشلاتين ومرسى علم، بالإضافة إلى مناطق من جنوب سيناء، بنسب حدوث 30% تقريبًا، مشيرة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن منطقة جنوب الصعيد تشهد غيوما جزئية، وأيضًا هناك فرص لهطول أمطار خفيفة جنوبًا قد تكون رعدية بنسبة حدوث 30%، بالإضافة إلى نشاط رياح مثيرة للأتربة والرمال أحيانًا، فيما تشهد منطقة شمال الصعيد أجواء مشمسة ونشاط رياح.

ويشهد البحر المتوسط أمواجًا خفيفة إلى عتدلة، بارتفاع يتراوح بين 1 إلأى 1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون أمواجه خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع يتراوح بين المتر و1.75 متر، واتجاه رياح شمالية غربية حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.