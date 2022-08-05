الأوقاف: 30 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى في مسجد النور بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالعزاء لأسرة العامل أشرف محمود حسين عبد العليم، الذي توفى ظهر اليوم الجمعة 5 /8/ 2022م في مسجد النور بمحافظة أسوان، كما وجّه وزير الأوقاف مديرية أوقاف أسوان بتقديم واجب العزاء نيابة عنه سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قرر وزير الأوقاف صرف 30 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.

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