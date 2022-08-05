أبناء مصر والمستقلين الجدد والعدل.. 3 أحزاب تجمع على جدية الحوار في الجلسة العاشرة للحوار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقدت أحزاب الحوار الوطني جلستها النقاشية العاشرة برعاية حزب أبناء مصر برئاسة المهندس مدحت بركات.

جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية بينهم الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد والمهندس حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، وأمين عام حزب العدل عبدالعزيز الشناوي ومعتز الشناوي المتحدث باسم حزب العدل .

وقال المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، إن الحزب بدأ عقد جلساته النقاشية منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الحوار الوطني أبريل الماضي، حيث استضاف الحزب خلال هذه الجلسات عدد كبير من الأحزاب السياسية ويسعى لاستضافة المزيد، مرحبا بالمشاركين من حزب المستقلين الجدد وحزب العدل

وأضاف بركات خلال كلمته، أن جلسات أحزاب الحوار الوطني تستهدف توطيد العلاقات بين الأحزاب السياسية المختلفة ومعرفة تاريخ وأيدولوجية كل حزب، فضلا عن معرفة رؤية هذه الأحزاب استعدادا للحوار الوطني.

وأكد رئيس حزب أبناء مصر، أهمية التركيز على ملف الأحزاب السياسية، خاصة في ظل تصدر المحور السياسي، اهتمامات الحوار الوطني بنسب كبيرة، يليه المحور المجتمعي وأخيرا الاقتصادي، مرجعا ذلك إلى كون السياسة هي أساس المجتمع والاقتصاد، كما أن الأحزاب أساس السياسة.

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