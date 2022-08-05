بيان رسمي من محافظة القاهرة بشأن أنباء وقف مشروع كايرو بايك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت محافظة القاهرة بيانا بشأن ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية والقنوات والسوشيال ميديا من تصريحات غير صحيحة بشأن توقف مشروع كايرو بايك على لسان إكرامي عبدالنبي، ومي إكرامي عبدالنبي.

وقالت المحافظة، في بيانها، إن ما تم نشره عار تمامًا من الصحة، حيث إن مشروع كايرو بايك جار تنفيذه طبقًا لما هو مخطط له بالتعاون بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية drosos ودعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP.

وتابعت المحافظة: ومازالت الشركة المنفذة لمشروع كايرو بايك في مرحلة التجهيز والتجريب وسيتم في خلال شهر إطلاق الافتتاح.

كما يرجى العلم بأن المذكوران ليس لهما أي علاقة بمشروع كايرو بايك ولا يحق لهما الإدلاء بأي تصريحات حول المشروع، وأن محافظة القاهرة هي صاحبة الحق الوحيد في الإدلاء بأية تصريحات تخص الأمر وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك.

اقرأ أيضا:

45 محطة وبجنيه| تأجيل تشغيل أرخص وسيلة مواصلات في مصر.. ومسئول: "سيبنا المشروع"