شكرا لقرائتكم خبر عن مراسلة "إكسترا نيوز" من غزة: أهالى القطاع يتمنون نجاح جهود مصر لوقف التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منى عوكل مراسلة "إكسترا نيوز" بقطاع غزة، إن هناك حالة كبيرة من القلق في قطاع غزة وسط القصف الشديد على القطاع، متابعة: "القصف متواصل ويشتد في بعض الأوقات، والصواريخ التي تسقط لا أحد يتوقعها أين تسقط".

وأضافت منى عوكل، إن الاحتلال قد أعلن عن السماح بإدخال الوقود الصناعى لمحطة كهرباء غزة، وهذه إشارة لحالة من الطمأنينة، وتمنى أهالى القطاع أن تكون الجهود المصرية سريعة ويكون التجاوب لها من قبل الجانب الإسرائيلي.

تابعت، المستشفيات هنا في القطاع ترفع حالة الطوارئ وتوجد 4 مستشفيات كبرى فقط، لكن الرئيسى فيها مستشفى الشفاء التي تستقبل كل الحالات ومستشفى أبو يوسف نجار بمنطقة جنوب قطاع غزة كما أن المستشفيات تعانى لسنوات طويلة.

وأوضحت مراسلة قناة "اكسترا نيوز"، لا توجد ملاجئ في قطاع غزة، وهى منازل فقط، ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، كثير من المواطنين هرعوا للمخابز والبقالة التموينية للحصول على متطلباتهم.