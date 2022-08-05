شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسئول لإكسترا نيوز: جهود الوساطة المصرية لوقف التصعيد فى غزة لن تتوقف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة لشبكة إكسترا نيوز، أن هناك اتصالات مصرية مكثفة مع الجانب الفلسطينى والإسرائيلى لوقف التصعيد فى قطاع غزة، والعودة للتهدئة.
وأشار مصدر مسئول للشبكة، إلى إن جهود الوساطة المصرية لن تتوقف، وتركز على وقف التصعيد فى القطاع، فى أعقاب القصف الذى شهده القطاع، موضحًا أن مصر تمارس دورها القيادى التقليدى فى الأزمات ولا تقبل المزايدات، وهدفها استمرار الهدنة واستقرار المنطقة وحماية مقدرات السلام.
وأعلنت وزراة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلى على غزة إلى 8 شهداء فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 44 آخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة غارات صاروخية على قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في "برج فلسطين" في حي الرمال وسط غزة، وسيارة في حي الشجاعية شرق غزة، ما أدى إلى تسجيل عدة إصابات، بينها خطيرة.
كما أصيب عدد من المواطنين في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخارى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قصفت دبابات الاحتلال شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع.