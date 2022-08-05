شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسئول لإكسترا نيوز: جهود الوساطة المصرية لوقف التصعيد فى غزة لن تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة لشبكة إكسترا نيوز، أن هناك اتصالات مصرية مكثفة مع الجانب الفلسطينى والإسرائيلى لوقف التصعيد فى قطاع غزة، والعودة للتهدئة.

وأشار مصدر مسئول للشبكة، إلى إن جهود الوساطة المصرية لن تتوقف، وتركز على وقف التصعيد فى القطاع، فى أعقاب القصف الذى شهده القطاع، موضحًا أن مصر تمارس دورها القيادى التقليدى فى الأزمات ولا تقبل المزايدات، وهدفها استمرار الهدنة واستقرار المنطقة وحماية مقدرات السلام.

وأعلنت وزراة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلى على غزة إلى 8 شهداء فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 44 آخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.