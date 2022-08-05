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قلق حول صحة بايدن.. إيجابية اختبار كورونا للرئيس الأمريكى للمرة السابعة

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القاهرة - سامية سيد - قال الطبيب كيفن أوكونور إن اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن جاء إيجابي لكورونا مرة أخرى اليوم ‏الجمعة وأن مشكلة سعاله تم حلها بالكامل تقريبًا.‏

 

أكد أوكونور أن بايدن "لا يزال يشعر بتحسن كبير" ، على الرغم من عودة إصابته بـ ‏COVID-19‎‏. وقد ‏لوحظت مثل هذه العدوى الارتدادية في بعض المرضى لتناول العلاج المضاد للفيروسات باكسلوفيد.‏

 

وكتب أوكونور: "تظل درجة حرارته ونبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية ‏تمامًا هذا الصباح ، ظل اختبار مستضد ‏SARS-CoV-2‎‏ إيجابيًا."‏

 

نتيجة اختبار اليوم هي السابعة للرئيس الأمريكي ومن المتوقع أن يستمر بايدن في العزلة في مقر الإقامة في ‏البيت الأبيض حتى اختباره سلبيًا.‏

 

جاءت نتيجة اختبار الرئيس إيجابية لأول مرة في 21 يوليو وقد أنهى عزلته الأسبوع الماضي قبل أن تظهر ‏إصابته مرة أخرى يوم السبت.‏

 

يوم الأربعاء ، قام بايدن بـتمرين خفيف ولم يكن يعاني من الحمى وظلت علاماته الحيوية طبيعية ، ‏بحسب أوكونور.‏

 

‏ وقال أوكونور إن سعاله عاد يوم الثلاثاء لكنه كاد أن يتعافى بحلول يوم الجمعة، وأعلن البيت الأبيض في ‏وقت سابق يوم الجمعة عن رحلة إلى كنتاكي ، حيث سيقوم الرئيس بمسح الأضرار في أعقاب الفيضانات ‏المميتة. قال البيت الأبيض إن بايدن يحتاج إلى اختبار سلبي من أجل الخروج من العزلة.‏

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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