شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: نراقب التصعيد الحاصل فى غزة وندعو جميع الأطراف للتهدئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض أنه يراقب التصعيد الحاصل في غزة، داعياً جميع الأطراف للتهدئة، حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلى على غزة إلى 8 شهداء فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 44 آخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة غارات صاروخية على قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في "برج فلسطين" في حي الرمال وسط غزة، وسيارة في حي الشجاعية شرق غزة، ما أدى إلى تسجيل عدة إصابات، بينها خطيرة.

كما أصيب عدد من المواطنين في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخارى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.